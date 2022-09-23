Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что в стране не будет объявлена мобилизация.

Об этом сообщает провластное белорусское информагентство "Белта" .

– Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это ложь, – говорит он.

По его словам, говорят о возможной мобилизации только оппоненты. Однако, говорит он, Беларусь обязательно будут реагировать на возможные угрозы, попытки терактов.

Чтобы предотвратить угрозы, в стране проводятся военные учения, в том числе с участием так называемого народного ополчения.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.