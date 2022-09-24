Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast.

Об этом 23 сентября сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш.

В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию, будет использоваться, чтобы посылать реальные сигналы об угрозах для украинцев. Сейчас ГСЧС и мобильные операторы работают над тем, чтобы увеличить охват абонентов и количество устройств, которые могут получать уведомления.

Тестирование системы начали 7 сентября, внедряют ее бесплатно благодаря усилиям мобильных операторов, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов и многим другим партнерам. В 2021 году производство этой системы в Украине оценили в несколько миллионов долларов.

Сообщения через систему Cell Broadcast будут поступать абонентам, которые находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи. Звуковой сигнал сообщения будет звучать, даже если звук на телефоне выключен.