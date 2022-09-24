Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast.
Об этом 23 сентября сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш.
В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию, будет использоваться, чтобы посылать реальные сигналы об угрозах для украинцев. Сейчас ГСЧС и мобильные операторы работают над тем, чтобы увеличить охват абонентов и количество устройств, которые могут получать уведомления.
Тестирование системы начали 7 сентября, внедряют ее бесплатно благодаря усилиям мобильных операторов, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов и многим другим партнерам. В 2021 году производство этой системы в Украине оценили в несколько миллионов долларов.
Сообщения через систему Cell Broadcast будут поступать абонентам, которые находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи. Звуковой сигнал сообщения будет звучать, даже если звук на телефоне выключен.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast.
Об этом 23 сентября сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш.
В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию, будет использоваться, чтобы посылать реальные сигналы об угрозах для украинцев. Сейчас ГСЧС и мобильные операторы работают над тем, чтобы увеличить охват абонентов и количество устройств, которые могут получать уведомления.
Тестирование системы начали 7 сентября, внедряют ее бесплатно благодаря усилиям мобильных операторов, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов и многим другим партнерам. В 2021 году производство этой системы в Украине оценили в несколько миллионов долларов.
Сообщения через систему Cell Broadcast будут поступать абонентам, которые находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи. Звуковой сигнал сообщения будет звучать, даже если звук на телефоне выключен.