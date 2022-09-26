За время войны с 24 февраля по 26 сентября Россия потеряла ориентировочно 57 тысяч 200 человек. За вчера Силы обороны ликвидировали 500 врагов, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

Прочие потери:

танков – 2290 (+15) ед;

боевых бронированных машин – 4857 (+25) ед;

артиллерийских систем – 1369 (+1) ед;

РСЗО – 330 (+2) ед.;

средств ПВО – 172 (+1) ед;

самолетов – 260 (+1) ед;

вертолетов – 224 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4) ед;

крылатых ракет – 241 (+0) ед;

кораблей/катеров – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3711 (+10) ед;

специальная техника – 131 (+1) ед.

Напомним, что в течение суток 25 сентября Силы обороны уничтожили на южном фронте штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами россиян.