За время войны с 24 февраля по 26 сентября Россия потеряла ориентировочно 57 тысяч 200 человек. За вчера Силы обороны ликвидировали 500 врагов, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.
Прочие потери:
Напомним, что в течение суток 25 сентября Силы обороны уничтожили на южном фронте штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами россиян.
За время войны с 24 февраля по 26 сентября Россия потеряла ориентировочно 57 тысяч 200 человек. За вчера Силы обороны ликвидировали 500 врагов, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.
Прочие потери:
Напомним, что в течение суток 25 сентября Силы обороны уничтожили на южном фронте штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами россиян.