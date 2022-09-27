Воины Сил специальных операций Украины устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области.

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале ССО.

В ходе операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех «Тигров». После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач.

«Напоминаем всем оккупантам, что несанкционированные прогулки по украинским лесам всегда будут заканчиваться для них плохо», — отметили в ССО.

Ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись о том, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.