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Воины Сил специальных операций Украины устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области.
Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале ССО.
В ходе операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех «Тигров». После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач.
«Напоминаем всем оккупантам, что несанкционированные прогулки по украинским лесам всегда будут заканчиваться для них плохо», — отметили в ССО.
Ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись о том, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.
Воины Сил специальных операций Украины устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области.
Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале ССО.
В ходе операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех «Тигров». После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач.
«Напоминаем всем оккупантам, что несанкционированные прогулки по украинским лесам всегда будут заканчиваться для них плохо», — отметили в ССО.
Ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись о том, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.