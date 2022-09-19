Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись о том, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича

« Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении. Точным выстрелом из ПТРК операторы уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов», - говорится в сообщении.

На видео видны момент залпа и последствия попадания в башню, возвышающуюся над соседними зданиями. Вероятно, именно там был один из наблюдательных пунктов вражеской армии.

Когда и где именно операторы противотанкового ракетного комплекса нанесли этот удар, не уточняется.