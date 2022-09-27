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В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. ВСУ поразили более 30 районов скопления врага.
Об этом сообщается в сводке Генштаба.
За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов с РСЗО. Враг привлек ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.
От огневого действия пострадали более 50-ти населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений.
В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Червона Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.
На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.
Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 россиян.
Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.
Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10-ти отдельных важных целей.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили баржу с техникой и 77 российских военных в Херсонской области.
В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. ВСУ поразили более 30 районов скопления врага.
Об этом сообщается в сводке Генштаба.
За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов с РСЗО. Враг привлек ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.
От огневого действия пострадали более 50-ти населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений.
В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Червона Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.
На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.
Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 россиян.
Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.
Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10-ти отдельных важных целей.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили баржу с техникой и 77 российских военных в Херсонской области.