В Харьковской области украинские силы обороны освободили от российских захватчиков 454 населенных пункта.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге, сообщает Укринформ.

- Харьковщина. Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пункта, — сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, на деоккупированных территориях области возобновили свою работу 14 отделений полиции, начали онлайн обучение 90 учебных заведений, начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа местного самоуправления, 10 отделений Укрпочты.

Также Кирилл Тимошенко проинформировал, что в Харьковской области возобновлена работа шести башен мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения.

В то же время, заместитель руководителя ОП отметил, что там, где пока отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива для альтернативных источников энергии, закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин.

Напомним, сегодня глава Харьковской ОВ Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ установили контроль над поселком Купянск-Узловой в Харьковской области.