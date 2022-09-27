Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ установили контроль над поселком Купянск-Узловой в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными.
— Действительно у россиян было несколько важных направлений – это Изюм, так называемая изюмская высота. Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ ее действительно отбили и фактически полностью контролируют, — заявил Олег Синегубов.
Напомним, что украинские защитники продвинулись вперед на Южном фронте, взяв под свой контроль четыре населенных пункта.
Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ установили контроль над поселком Купянск-Узловой в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными.
— Действительно у россиян было несколько важных направлений – это Изюм, так называемая изюмская высота. Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ ее действительно отбили и фактически полностью контролируют, — заявил Олег Синегубов.
Напомним, что украинские защитники продвинулись вперед на Южном фронте, взяв под свой контроль четыре населенных пункта.