Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ установили контроль над поселком Купянск-Узловой в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными.

— Действительно у россиян было несколько важных направлений – это Изюм, так называемая изюмская высота. Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ ее действительно отбили и фактически полностью контролируют, — заявил Олег Синегубов.

Напомним, что украинские защитники продвинулись вперед на Южном фронте, взяв под свой контроль четыре населенных пункта.