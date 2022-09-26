Украинские защитники продвинулись вперед на Южном фронте, взяв под свой контроль четыре населенных пункта.

Об успехах на юге украинские бойцы рассказали в сюжете ТСН.

— Местность не очень благоприятна для наступления. Враг, который видит проблему в том, что отрезан Днепром, стащил сюда хорошие резервы. Поэтому Харьковского сценария не получится. Я понимаю, что хочется, что война закончилась завтра или сегодня, но легкой прогулки не будет, говорит боец «Кедр».

Во время освобождения украинских территорий четырех населенных пунктов оккупанты «оставили» украинским защитникам трофеи, рассказывает боец: «Количество очень большое. Все им прилетит назад».

Несмотря на освобождение населенных пунктов, оккупанты продолжают их обстрел артиллерией и авиацией, говорит военный.

Из-за сложного рельефа раненых приходится эвакуировать на боевых машинах, рассказывает врач «Лемакс»: «Благодаря тому, что у нас есть машины, умеющие плавать, это нам очень помогает очень часто».

— Нет такого состояния, что все стабильно плохо или стабильно хорошо может быть такое, что можем два дня курить бамбук, а потом два дня не опускать руки, нет тенденции к какой-либо стабильности, — говорит медик Роман.

Однако украинские воины не остаются в долгу и дают оккупантам отпор – все это можно увидеть благодаря аэроразведке, она фиксирует каждый шаг врага.

— Он (враг, – прим.) панически убегает, а ты думаешь «да, я за тобой веду наблюдение постоянно, где бы ты ни прятался, я тебя найду», – смеются бойцы.

Сейчас бойцы ведут бой за следующее село, где аэроразведчики уже видят сине-желтые цвета посреди развалин.

— Очень важно, чтобы флаг там висел, наши ребята за то село боролись, много наших собратьев пало, — говорят военные.

Напомним, 25 сентября сидевшие ПВО сбили дрон-камикадзе «Shahed-136» , которым российские войска пытались атаковать Николаев.