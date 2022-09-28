Фото: Оперативне командування «Південь»

28 вересня триває 217-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

В ніч з 27 на 28 вересня в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Наразі інформація про влучання та пошкодження уточнюється.

Також вчора росіяни випустили ракету Х-31 по Березнегуватому з винищувача Су-35. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі, повідомили в ОК «Південь».

Загалом на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БпЛА.

В свою чергу, вчора на півдні авіацією ЗСУ по ворогу було нанесено 5 ударів. Підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу «Орлан-10» в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збитий ворожий штурмовик Су-25, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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Сьогодні, 28 вересня, орієнтовно о 00:50 Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Було нанесено удар по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих, повідомили в Миколаївській ОВА.

Танковий полк РФ поповнили мобілізованими без будь-якої підготовки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У російських окупаційних військах почалося приймання особового складу, покликаного щодо часткової мобілізації. Так, до підрозділів 1 танкового полку другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії, що вибувають у зону бойових дій, прибуло поповнення.

Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво РФ одночасно із частковою мобілізацією продовжує заходи так званої «самомобілізації». До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Підтверджені втрати ворога складають: 58 окупантів, танк та 7 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів розорвідуються.