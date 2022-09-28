Российские захватчики засыпали деревню в Запорожской области фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

В результате ударов в селе сгорели несколько домов и школа.

«Оккупанты засыпали запрещенными фосфорными боеприпасами село в Запорожской области. Эти боеприпасы поджигают все, что горит. Больше всего от них страдают гражданские жители. Сгорело несколько домов, школа. Оккупанты не задумываются, что несут страдания, несчастья, оставляют без жилья людей. Разве так нормально вести себя в 21 веке? Впереди вторая часть осени, дожди, затем зима. Где жителям села жить? У рашистов отсутствует часть мозга, которая должна давать ответы на эти вопросы, потому что они дегенераты, инвалиды разума. Украинцы объединены, страны-партнеры нас поддерживают, поэтому мы победим! Смерть врагам!» — прокомментировали в бригаде.