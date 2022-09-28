С начала полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине 395 детей, еще 777 детям нанесли ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что по состоянию на утро 28 сентября 2022 года более 1172 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 395 детей погибли и более 777 получили ранения разной степени тяжести.

Больше детей, по данным ОГП, пострадали в Донецкой области — 401, Харьковской — 231, Киевской — 116, Николаевской — 72, Черниговской — 68, Луганской — 64, Херсонской — 55, Запорожской — 47, Днепропетровской — 26.

В частности, 27 сентября в результате вражеского обстрела села Петропаловка в Харьковской области ранения получила 16-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России на сегодняшний день повреждены 2,5 тысячи учебных заведений, 289 из них подверглись полному разрушению.

Правоохранители расследуют более 35 тысяч дел, связанных с военными преступлениями российских захватчиков на территории Украины.

Напомним, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ 27 сентября выполнили 250 огневых задач, поразив, в том числе контрольно-наблюдательный пункт российской армии и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.