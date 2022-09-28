Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ 27 сентября выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт российской армии и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Подтвержденные потери врага составляют: 58 оккупантов, танк и 7 единиц автомобильной техники. Остальные результаты разорвируются.

Авиацией ВСУ по врагу было нанесено 5 ударов. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожен беспилотный разведчик типа «Орлан-10» в Херсонском районе. Также, как сообщалось ранее, в Баштанском районе Николаевщины сбит вражеский штурмовик Су-25.