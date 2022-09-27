Сегодня, 27 сентября, около 13.00, в Баштанском районе Николаевской области, воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Кроме того, как сообщают Воздушные силы ВСУ, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены три БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, сегодня в 8:00 беспилотники Shahed-136, которыми Иран обеспечил российскую армию, пытались поразить объекты в Николаевской области, но были остановлены противовоздушной обороной.