ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 58150 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 28 сентября ориентировочно составили:

личного состава - около 58150 (+400) человек ликвидировано;

танков - 2312 (+6);

боевых бронированных машин - 4889 (+8);

артиллерийских систем - 1381 (+3);

РСЗО - 331 (+0);

средства ПВО - 175 (+0);

самолетов - 262 (+1);

вертолетов - 224 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 989 (+12);

крылатые ракеты - 242 (+1);

корабли/катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3742 (+12);

специальной техники - 131 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще более 50 оккупантов на юге.