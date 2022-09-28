ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 58150 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 28 сентября ориентировочно составили:
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Ранее сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще более 50 оккупантов на юге.
ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 58150 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 28 сентября ориентировочно составили:
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Ранее сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще более 50 оккупантов на юге.