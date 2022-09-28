После ряда взрывов во временно оккупированном Крыму на территорию России передислоцировали часть авиации и персонала черноморского флота.

Об этом сообщает интернет-проект «Крым. Реалии»

— Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, не задействованный непосредственно и имеющий вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли поставок будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов. Что касается перемещений, то группировка в Крыму - она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромы РФ, была усилена противовоздушная оборона за счет опрокидывания дополнительных сил и средств ПВО, — отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, российские войска в Крыму стали тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза, угроза с воздуха, постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений.

Напомним, что в рамках мобилизации, о начале которой несколько дней назад объявил российский президент Владимир Путин, повестки начали раздавать и на территории временно оккупированного полуострова Крым.