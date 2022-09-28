В Николаевской области временно не производится дозвон по номеру 103 с оператора Kyivstar.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Дозвон на номер 103 возможен операторами Vodafone, Lifecell и обычных аналоговых телефонов. Причины прекращения дозвона выясняются.

Временные телефонные номера:

067 517 09 04;

067 516 28 93.

Напомним, что Николаев в рамках гуманитарной помощи получил еще один автомобиль скорой помощи. Его передали Центру первичной медико-санитарной помощи №6.