В Николаевской области временно не производится дозвон по номеру 103 с оператора Kyivstar.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Дозвон на номер 103 возможен операторами Vodafone, Lifecell и обычных аналоговых телефонов. Причины прекращения дозвона выясняются.
Временные телефонные номера:
Напомним, что Николаев в рамках гуманитарной помощи получил еще один автомобиль скорой помощи. Его передали Центру первичной медико-санитарной помощи №6.
В Николаевской области временно не производится дозвон по номеру 103 с оператора Kyivstar.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Дозвон на номер 103 возможен операторами Vodafone, Lifecell и обычных аналоговых телефонов. Причины прекращения дозвона выясняются.
Временные телефонные номера:
Напомним, что Николаев в рамках гуманитарной помощи получил еще один автомобиль скорой помощи. Его передали Центру первичной медико-санитарной помощи №6.