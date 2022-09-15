Николаев в рамках гуманитарной помощи получил еще один автомобиль скорой помощи. Его передали Центру первичной медико-санитарной помощи №6.

Автомобиль городу предоставил благотворительный фонд Nova Ukraine, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что все полученные автомобили скорой помощи распределяются между всеми лечебными заведениями города.

— К примеру, ЦПМСП №6 сегодня оказывает больным паллиативную помощь по месту жительства. Таких пациентов в центре 96. Поэтому подобный транспорт врачам очень нужен. Благодарю фонд Nova Ukraine и всех благотворителей, которые в это непростое время помогают Николаеву и всей нашей стране, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что ЕС перечислит Украине еще 5 млрд. евро финансовой помощи.