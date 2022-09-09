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Европейский Союз в ближайшие недели перечислил Украине еще 5 миллиардов евро как макроэкономическую помощь.
Об этом пишет DW.
Украина получит средства в ближайшие недели, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Германия, по словам Шольца, предоставит Киеву еще 1 млрд евро.
Шольц назвал это «успехом» и подчеркнул, что Германия выступала за предоставление Украине этих средств. Кроме того, Берлин, по словам канцлера, предоставит Киеву еще 1 млрд евро. Олаф Шольц выразил надежду, что другие страны ЕС последуют примеру Германии.
Как сообщалось в начале августа, Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд. евро помощи от ЕС.
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Европейский Союз в ближайшие недели перечислил Украине еще 5 миллиардов евро как макроэкономическую помощь.
Об этом пишет DW.
Украина получит средства в ближайшие недели, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Германия, по словам Шольца, предоставит Киеву еще 1 млрд евро.
Шольц назвал это «успехом» и подчеркнул, что Германия выступала за предоставление Украине этих средств. Кроме того, Берлин, по словам канцлера, предоставит Киеву еще 1 млрд евро. Олаф Шольц выразил надежду, что другие страны ЕС последуют примеру Германии.
Как сообщалось в начале августа, Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд. евро помощи от ЕС.