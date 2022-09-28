Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил в силе свой майский прогноз уровня падения украинской экономики в 2022 году, однако снизил прогнозы по ее росту в следующем году.

Об этом говорится в отчете ЕБРР, передает Укринформ.

В частности, ЕБРР по-прежнему прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2022 года на уровне 30%. В то же время прогноз роста этого показателя в 2023 году сокращен с 25% до 8% по сравнению с майским.

В ЕБРР заявили, что пониженный прогноз является признаком того, насколько неопределенность относительно будущего оказывает давление на экономические перспективы Украины.

В отчете отмечается, что хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными, охватывая территорию, генерирующую около 20 процентов ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным. По состоянию на середину августа около 15% населения покинули страну, еще 15% стали внутренне перемещенными лицами. Экономическая деятельность была серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за проблем со снабжением, материально-технических проблем, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы.

Кроме того, отметили в ЕБРР блокада россией портов, препятствование экспорту сельскохозяйственной продукции и разрушение многих металлургических предприятий на востоке Украины нанесли значительный ущерб двум экспортным статьям страны, которые генерировали почти половину всех довоенных экспортных доходов.

Отмечается, что в результате ВВП Украины упал на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года и на 37,2% во втором квартале, а инфляция в августе 2022 года выросла до 23,8% из-за перебоев с поставками и стремительного дефицита бюджета

Напомним, проект государственного бюджета Украины разработан с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2023 год.