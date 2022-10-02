Российский оккупант в разговоре с матерью объясняет, что кремлевская пропаганда лжет, а ситуация на фронте для них непростая.

Их разговор обнародовало Главное управление разведки.

Разведчики отмечают, что военный из 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона. Он просит мать не верить пропаганде, рассказывает, что у них старая техника, а новую видят они крайне редко.

Воин говорит, что возмущен тем, что показывают по росБТ – «параша это все, здесь стыд и стыд происходит, и на технику смотрели – аж слезы обращаются», на что мать спрашивает у сына: «Все, что показывают – убиваем мы их, наступаем, сдерживаем – что же это все, тоже ложь?».

Напомним, телефонные переговоры военнослужащих российских оккупационных войск свидетельствуют о панических настроениях в их рядах, что вызвано большими потерями в живой силе, успешным продвижением Вооруженных сил Украины, сотнями отказников, проблемами с нехваткой топлива и боеприпасов из-за разрушения и огневого контроля переправ и мостов.