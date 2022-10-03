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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. В течение 2 октября наши воины отразили атаки врага в районе 8 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов:
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничка.
На Южнобугском направлении обстрелов подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитного ракетного комплекса противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника.
По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни:
Напомним, в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. В течение 2 октября наши воины отразили атаки врага в районе 8 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов:
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничка.
На Южнобугском направлении обстрелов подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитного ракетного комплекса противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника.
По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни:
Напомним, в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.