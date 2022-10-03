В воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

Также вчера ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено более 340 огневых задач. Уничтожены 40 оккупантов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники.

Ранее сообщалось, что на Южном фронте идут активные боевые действия, ВСУ ударили по вражеским складам боеприпасов в Херсонской области.