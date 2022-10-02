В настоящее время продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии Южного фронта.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Враг бросает все усилия на содержание захваченных территорий, нанесение потерь Силам обороны и сдерживание наших наступательных действий. Активно использует дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники для сбора данных, нанесения поражения и психологического давления.

В течение ночи Сил обороны юга выполнили более полутора сотен огневых задач по врагу, в частности: скоплению живой силы и вооружения, позициям вдоль линии столкновения войск и складам боеприпасов в Херсонском районе. Ночью наши бойцы уничтожили еще 38 оккупантов.

Напомним, ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО.