В Украине по состоянию на утро 3 октября в результате полномасштабной вооруженной агрессии России погибли 416 детей. Накануне сообщали о 412 погибших детях. Число раненых со вчерашнего дня не изменилось – 784 ребенка.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Стало известно о гибели 30 сентября в Донецкой области ребенка в результате осколочного ранения. Стало известно, что 23 марта в результате обстрелов врагом Изюмского района Харьковской области погибли трое детей в возрасте от 13 до 14 лет», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что эти цифры – не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.

По официальным данным, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России в Украине повреждены 2562 учебных заведения, из них 295 – разрушены полностью.

Напомним, что по состоянию на 3 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 940 гражданских объектов. За последние сутки было разрушено или повреждено 56 таких объектов.