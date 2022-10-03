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По состоянию на 3 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 940 гражданских объектов. За последние сутки было разрушено или повреждено 56 таких объектов.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля по 3 октября повреждены или уничтожены:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 7008 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 91 населенном пункте (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались два раза для идентификации остатков взрывоопасных предметов на городе обстрела.
Проводится добровольная эвакуация. На 3 октября в заведениях временного размещения Николаева находится 496 внутренне перемещенных лиц.
Напомним, два человека погибли, семь были ранены в результате обстрела российскими войсками Николаева и Николаевского района в ночь на 2 октября.
По состоянию на 3 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 940 гражданских объектов. За последние сутки было разрушено или повреждено 56 таких объектов.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля по 3 октября повреждены или уничтожены:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 7008 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 91 населенном пункте (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались два раза для идентификации остатков взрывоопасных предметов на городе обстрела.
Проводится добровольная эвакуация. На 3 октября в заведениях временного размещения Николаева находится 496 внутренне перемещенных лиц.
Напомним, два человека погибли, семь были ранены в результате обстрела российскими войсками Николаева и Николаевского района в ночь на 2 октября.