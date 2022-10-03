По состоянию на 3 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 940 гражданских объектов. За последние сутки было разрушено или повреждено 56 таких объектов.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.

С 24 февраля по 3 октября повреждены или уничтожены:

объекты жилищного фонда - 7707;

медицинские учреждения - 85;

учебные заведения - 368;

заведения культуры - 173;

объекты промышленных предприятий - 168;

объекты жизнеобеспечения: газо - 940, электро - 687, водо - 30, теплоснабжения - 95;

другие не военные объекты – 1687.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения всего 7008 потребителей.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 91 населенном пункте (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.

За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались два раза для идентификации остатков взрывоопасных предметов на городе обстрела.

Проводится добровольная эвакуация. На 3 октября в заведениях временного размещения Николаева находится 496 внутренне перемещенных лиц.