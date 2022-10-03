За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 320 российских захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. В целом, с начала полномасштабного вторжения, потери РФ в Украине ориентировочно составили 60 тысяч 430 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 60 430 (+320) человек;

танков – 2380 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 4991 (+16) ед;

артиллерийских систем – 1405 (+0) ед;

РСЗО – 338 (+1) ед.;

средств ПВО – 176 (+0) ед;

самолетов – 265 (+1) ед;

вертолетов – 228 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11) ед;

крылатых ракет – 246 (+0) ед;

кораблей/катеров – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3811 (+15) ед;

специальной техники – 131 (+0) ед.

Напомним, что в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.