За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 320 российских захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. В целом, с начала полномасштабного вторжения, потери РФ в Украине ориентировочно составили 60 тысяч 430 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:
Напомним, что в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.
За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 320 российских захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. В целом, с начала полномасштабного вторжения, потери РФ в Украине ориентировочно составили 60 тысяч 430 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:
Напомним, что в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.