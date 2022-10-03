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Спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
Об этом СБУ сообщает в Телеграмме.
«Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне впечатления трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил «жесткую посадку» в результате выстрела из ПЗРК», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
Об этом СБУ сообщает в Телеграмме.
«Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне впечатления трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил «жесткую посадку» в результате выстрела из ПЗРК», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.