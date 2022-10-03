По результатам проверки Служба безопасности Украины установила, что судья Верховного Суда Богдан Львов имеет паспорт гражданина Российской Федерации.

Об этом Верховный суд сообщил в Facebook.

— Сегодня, 3 октября, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич получил паспорт гражданина Российской Федерации № 4512799636 от 17 октября 2012 года, продленный Львовским Б. Ю. вместо паспорта гражданина Российской Федерации, который утратил силу, № 4598589684 от 22 июля 1999 года, – говорится в сообщении.

Верховный Суд информирует, что Львов Б. Ю. по данным налогового реестра России получил налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре соглашений по недвижимому имуществу РФ, по квартире по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.

- Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ, - отмечают в суде.

Также в СБУ сообщили, что проверка данных данных продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

Ранее в Государственной миграционной службе Украины заявили, что принудительная российская паспортизация граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, является преступлением. Позиция Украины в данной ситуации остается неизменной – все украинцы, которых вынуждают получать российские документы, граждане Украины.