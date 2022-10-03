По результатам проверки Служба безопасности Украины установила, что судья Верховного Суда Богдан Львов имеет паспорт гражданина Российской Федерации.
Об этом Верховный суд сообщил в Facebook.
— Сегодня, 3 октября, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич получил паспорт гражданина Российской Федерации № 4512799636 от 17 октября 2012 года, продленный Львовским Б. Ю. вместо паспорта гражданина Российской Федерации, который утратил силу, № 4598589684 от 22 июля 1999 года, – говорится в сообщении.
Верховный Суд информирует, что Львов Б. Ю. по данным налогового реестра России получил налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре соглашений по недвижимому имуществу РФ, по квартире по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.
- Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ, - отмечают в суде.
Также в СБУ сообщили, что проверка данных данных продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.
Ранее в Государственной миграционной службе Украины заявили, что принудительная российская паспортизация граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, является преступлением. Позиция Украины в данной ситуации остается неизменной – все украинцы, которых вынуждают получать российские документы, граждане Украины.
По результатам проверки Служба безопасности Украины установила, что судья Верховного Суда Богдан Львов имеет паспорт гражданина Российской Федерации.
Об этом Верховный суд сообщил в Facebook.
— Сегодня, 3 октября, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич получил паспорт гражданина Российской Федерации № 4512799636 от 17 октября 2012 года, продленный Львовским Б. Ю. вместо паспорта гражданина Российской Федерации, который утратил силу, № 4598589684 от 22 июля 1999 года, – говорится в сообщении.
Верховный Суд информирует, что Львов Б. Ю. по данным налогового реестра России получил налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре соглашений по недвижимому имуществу РФ, по квартире по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.
- Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ, - отмечают в суде.
Также в СБУ сообщили, что проверка данных данных продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.
Ранее в Государственной миграционной службе Украины заявили, что принудительная российская паспортизация граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, является преступлением. Позиция Украины в данной ситуации остается неизменной – все украинцы, которых вынуждают получать российские документы, граждане Украины.