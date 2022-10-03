Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» получит от Европейского Союза 5 миллионов евро на пилотную программу по восстановлению домов, которая начнется в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«По предварительным прогнозам, в середине октября 2022 года Фонд энергоэффективности запустит пилотную грантовую программу, которая будет предусматривать предоставление ОСМД грантов на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 100% стоимости материалов и работ на проведение первоочередных ремонтных работ в домах, поврежденных в результате военных работ. Европейский Союз дал согласие на выделение 5 млн. евро на реализацию этого пилотного проекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа будет реализовываться только в четырех областях: Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. В Фонде энергоэффективности рассчитывают оказать поддержку не менее 60 домам, в которых создано ОСМД, максимальный размер гранта будет составлять 6 миллионов гривен на один дом.

В то же время в Фонде энергоэффективности надеются на увеличение финансирования программы восстановления. Так, для увеличения количества домов-участников программы до 1000 нужно ориентировочно 3 миллиарда гривен или 75 миллионов евро.

Напомним, чтобы восстановить медицинскую систему от последствий войны Украине понадобится от 14,6 до 20 миллиардов евро. При этом масштабный процесс восстановления должен начаться уже сейчас, чтобы в кратчайшие сроки восстановить медицинскую инфраструктуру и восстановить доступ населения к необходимым медицинским услугам.