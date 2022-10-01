Чтобы восстановить медицинскую систему от последствий войны, Украине понадобится от 14,6 до 20 миллиардов евро. При этом масштабный процесс восстановления должен начаться уже сейчас, чтобы в кратчайшие сроки восстановить медицинскую инфраструктуру и восстановить доступ населения к необходимым медицинским услугам. Такие цифры озвучил заместитель Министра здравоохранения Алексей Яременко во время выступления на проходящей в эти дни в Healthcare Facilities Symposium & Expo в городе Лонг-Бич, США.

Он отметил, что более 7 месяцев войны не было ни одного дня, чтобы россия не наносила удары нашей медицинской системе. С момента полномасштабного вторжения страна-террорист убила 23 украинских медика и еще 61 ранила. Также оккупанты повредили или полностью разрушили 1035 медицинских учреждений.

«Это цифры потерь за 7 месяцев войны, в которые сложно поверить. Но еще труднее поверить, что все это происходит в 2022 году в самом центре Европы. Тем не менее, каждый день Украина демонстрирует миру пример чрезвычайной несокрушимости. Даже в войну мы работаем над Планом восстановления медицинской системы, привлекаем ресурсы для восстановления и восстанавливаем поврежденные больницы. Ведь ни у кого нет сомнения в том, что Украина победит, и необходимо начать ее восстановление как можно раньше. Предварительно на восстановление медицинской системы, которую своими пулями и ракетами изуродовала россия, нам нужно от 14,6 млрд евро», – рассказал заместитель Министра здравоохранения.

Украина и дальше рассчитывает на поддержку международных партнеров, которые активно приобщаются к восстановлению медицинской инфраструктуры в регионах, где она понесла наибольшие потери.

Алексей Яременко также напомнил, что в настоящее время Минздрав претворяет в жизнь следующий этап медицинской реформы – формирование состоятельной сети больниц. Потому все медицинские учреждения будут восстанавливаться с учетом госпитального планирования.