Командиры полка «Азов» и командиры из 36-й бригады морской пехоты, вытащенные из российского плена в результате самого большего обмена, смогли встретиться со своими семьями в Турции.

Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента

— Во время визита в Турцию смогла встретиться с нашими ребятами из «Азова». Здесь они находятся по условиям обмена и сегодня руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку удалось организовать им встречу с семьями. Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться, — отметила первая леди.

Она поблагодарила их от «всех людей, за которых они воюют».

- Важный день. Главное, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в русском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми, - подчеркнула Елена Зеленская.

Уважение президента Владимира Зеленского защитникам Мариуполя выразил глава Офиса Президента Андрей Ермак

— Мы должны освободить всех, кто остается в плену и за решеткой, всех, кто был принудительно депортирован... Люди – это самое ценное, что есть в Украине. И мы упорно боремся за возвращение каждого нашего воина и каждого гражданского, – напомнил он.

Как сообщалось, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский.