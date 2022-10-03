Во время визита в Турцию руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак по поручению Президента Владимира Зеленского вручил ордена «Золотая Звезда» пяти военнослужащим – защитникам Мариуполя и «Азовстали», которым присвоено звание Героя Украины.

Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов» Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и.о. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волыни), старшего офицера «Азова» Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

Торжественное вручение наград состоялось во время встречи Андрея Ермака и первой леди Елены Зеленской с защитниками Азовстали и членами их семей в Турции.

— Подразделения, которыми вы руководили, внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины. Вы и ваши подчиненные сумели сковать огромные силы противника. Силы, которых не хватило для оккупации больших территорий, – сказал Андрей Ермак, вручая орден Денису Прокопенко.

Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул, что защитники «Азовстали» спасли многие жизни на тех территориях, куда не дошел враг.

— Вы выиграли время, и это время не было потеряно. И теперь мы возвращаем наши территории и людей. Украина будет свободной и соборной, – отметил он.

В ходе встречи состоялся видеозвонок Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства поздравил военнослужащих и поблагодарил их за выполнение важной боевой задачи по обороне Мариуполя.

– Мы все гордимся вами. И я очень счастлив, что с вами – родные, и очень счастлив, что вы у нас такие есть. Вы не просто герои, вы живые герои, и это очень важно. Я благодарю каждого из вас. И мы сделаем все, чтобы забрать ваших собратьев, которые сейчас находятся в плену. Горжусь, что мы живем в одной стране, за нее вместе боремся и точно победим. Слава Украине! – сказал Глава государства.

— Битва за Мариуполь и все, что произошло с нами, выход из плена – это украинское чудо наперекор судьбе. Все прекрасно понимают, что с нами должно было случиться. Здесь есть люди, которые знают, что такое русская пытка и русский плен. И эта награда – награда наших воинов. Это награда нашего украинского народа. Я очень горд тем, что я украинец. Это самая крутая нация в мире! И самая крутая власть и самые крутые военные, – отметил заместитель командира «Азова» Святослав Паламарь.

Елена Зеленская также поздравила воинов от имени всех украинских граждан, которых они защищали и вручила ценные подарки.

Супруга Президента передала защитникам и их семьям благословения от Его Всесвятости Вселенского Патриарха Варфоломея, с которым она встречалась накануне в Стамбуле.

— Главное, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в русском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждый. Живыми, – сказала первая леди.

Защитники «Азовстали» обратились с просьбой передать Владимиру Зеленскому флаг Украины с подписями и пожеланиями пяти командиров и девизом «Без боя нет славы».

Ранее сообщалось, что впервые после увольнения командования «Азовстали» в Турции увиделось с родными.