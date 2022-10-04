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За прошедшие сутки, 3 октября, украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия лишилась 60 тысяч 800 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 4 октября ориентировочно составили:
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Напомним, вчера, 4 октября, на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.
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За прошедшие сутки, 3 октября, украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия лишилась 60 тысяч 800 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 4 октября ориентировочно составили:
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Напомним, вчера, 4 октября, на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.