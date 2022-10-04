За прошедшие сутки, 3 октября, украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия лишилась 60 тысяч 800 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 4 октября ориентировочно составили:

личного состава - около 60800 (+370) человек ликвидировано;

танков - 2424 (+44);

боевых бронированных машин - 5018 (+27);

артиллерийских систем - 1407 (+2);

РСЗО - 340 (+2);

системы ПВО - 177 (+1);

самолетов - 266 (+1);

вертолетов - 228 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 1028 (+2);

крылатые ракеты - 246 (+0);

корабли/катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12);

специальной техники - 131 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.