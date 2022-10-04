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На территории Черноморской территориальной громады Николаевской области расположены восемь гидротехнических сооружений, владельцы или балансодержатели которых неизвестны.
Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре, бесхозные сооружения являются потенциально опасными объектами.
— Бесхозяйственные гидротехнические сооружения угрожают жизни населения громады затоплением населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий во время прохождения ледохода, весеннего половодья и дождевых паводков, — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что органы местного самоуправления долгое время не предпринимали меры для получения права собственности на бесхозяйственные гидросооружения и их сохранение в состоянии, не угрожающем населению в чрезвычайных ситуациях. Общая стоимость построек свыше 28 миллионов гривен.
— Приведенное стало основанием для обращения в суд с иском о признании противоправным бездействии сельского совета, — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что николаевские студентки объединили усилия и научились производить окопные свечи для военнослужащих.
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На территории Черноморской территориальной громады Николаевской области расположены восемь гидротехнических сооружений, владельцы или балансодержатели которых неизвестны.
Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре, бесхозные сооружения являются потенциально опасными объектами.
— Бесхозяйственные гидротехнические сооружения угрожают жизни населения громады затоплением населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий во время прохождения ледохода, весеннего половодья и дождевых паводков, — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что органы местного самоуправления долгое время не предпринимали меры для получения права собственности на бесхозяйственные гидросооружения и их сохранение в состоянии, не угрожающем населению в чрезвычайных ситуациях. Общая стоимость построек свыше 28 миллионов гривен.
— Приведенное стало основанием для обращения в суд с иском о признании противоправным бездействии сельского совета, — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что николаевские студентки объединили усилия и научились производить окопные свечи для военнослужащих.