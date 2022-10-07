Завтра, 8 октября, Николаевская станция переливания крови ждет носителей групп I(-), II(-), III(-) и IV(-).

Об этом сообщается в телеграмм-канале учреждения.

«Доноров с другими группами и резусами мы тоже обязательно примем! Надеемся на вашу помощь!» — говорится в сообщении.

Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.