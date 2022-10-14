Парламент Беларуси в первом чтении принял законопроект, предлагающий ограничить выезд из страны для части граждан.

Об этом сообщает Зеркало.

По данным издания, в случае утверждения законопроекта, КГБ сможет ограничить белорусам выезд из страны на полгода, если он «противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». На каких основаниях жители РБ могут попасть в эту категорию – неизвестно.

Также покидать страну хотят запретить гражданам, в отношении которых ведется административный процесс, но решение судом принято не было.

Силовикам из Беларуси уехать можно будет только по согласованию с руководством, а госслужащие смогут покинуть страну в случае решения правительства.

Согласно документу, граждане младше 27 лет, которые зачислены в запас по состоянию здоровья без прохождения срочной военной службы или службы в резерве, смогут выезжать на постоянное место жительства за пределы страны с согласия военкомата.

При этом планируется заставить проживающих за рубежом белорусов стать на постоянный консульский учет.