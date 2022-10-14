Ситуация в Украине быстро развивается, поэтому страны ЕС должны быть готовы к увеличению притока украинцев, особенно с приближением зимы, чтобы предоставить им необходимую заботу.

Об этом в Люксембурге перед началом Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам заявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон, сообщает « Укринформ ».

— Сегодня у нас будет возможность обсудить Украину - то, что происходит прямо сейчас, как мы можем продолжать нашу поддержку, быть готовыми принять в Европе больше украинцев, если это будет необходимо. Мы также будем говорить о возможности продления временной защиты, по крайней мере, до марта 2024 года, и, безусловно, оказать помощь украинцам, которые хотят вернуться. Мы должны быть готовы к разным сценариям, когда речь идет об Украине, потому что вещи меняются прямо сейчас, по мере того, как мы с вами говорим, — сказала еврокомиссар во время подхода к прессе.

Она отметила, что ЕС будет помогать странам, где наблюдается увеличение количества прибывающих украинцев с приближением зимы. Еврокомиссия предпримет дополнительные меры для того, чтобы регулировать миграционные потоки в странах, испытывающих миграционное давление. К примеру, в Австрию сейчас многие граждане Индии прибывают в поиске убежища, в Бельгию прибывают большие группы граждан Бурунди, которые также ищут убежища. Многие люди должны быть возвращены в страны происхождения.

— Существует разница в обращении с беженцами, потому что к ним применяется разное законодательство. Директива временной защиты была принята именно для того, чтобы защитить процедуру предоставления убежища, поэтому эта система не перегружена прибытием украинцев. Это более быстрый процесс, и мы не видим давления на систему предоставления убежища, хотя имеем дело с миллионами украинцев. Поэтому есть определенная разница между людьми, которые прибывают в ЕС, спасаясь от войны в Украине, и теми, кто является «нормальными» поисковиками убежища, — подчеркнула Йлва Йоганссон.

Отвечая на вопросы журналистов относительно отношения ЕС к россиянам, которые бегут от военного призыва, еврокомиссар отметила, что на этих людей распространяются обычные правила предоставления убежища, как и для граждан любых других третьих стран.

— Не будет особого обращения с россиянами. Все люди имеют право подавать на получение убежища, и у нас есть общие стандарты в обращении с такими заявками… Мы не будем менять законодательство специально для россиян. Мы обращаемся с россиянами точно так, как мы обращаемся со всеми другими гражданами третьих стран, и это именно то, что мы должны делать, — подчеркнула еврокомиссар.

Напомним, что министерша внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов только Шрайнемахер объявила о выделении 70 миллионов евро для обеспечения отопления в Украине.