После переговоров гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями Украины и России наметился прогресс в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.

Об этом сообщил сам Гросси в Twitter.

— Прибыл в Польшу по ночному поезду из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема и нам нужны немедленные действия для ее защиты, – написал он.

Напомним, 12 октября в Киев прибыл глава МАГАТЭ. Накануне он встретился с Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что на Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.