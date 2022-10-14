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После переговоров гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями Украины и России наметился прогресс в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.
Об этом сообщил сам Гросси в Twitter.
— Прибыл в Польшу по ночному поезду из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема и нам нужны немедленные действия для ее защиты, – написал он.
Напомним, 12 октября в Киев прибыл глава МАГАТЭ. Накануне он встретился с Владимиром Путиным.
Также сообщалось, что на Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.
После переговоров гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями Украины и России наметился прогресс в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.
Об этом сообщил сам Гросси в Twitter.
— Прибыл в Польшу по ночному поезду из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема и нам нужны немедленные действия для ее защиты, – написал он.
Напомним, 12 октября в Киев прибыл глава МАГАТЭ. Накануне он встретился с Владимиром Путиным.
Также сообщалось, что на Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.