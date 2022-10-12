На Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, ЗАЭС второй раз за последнюю неделю потеряла внешнее электроснабжение. Функцию ядерной безопасности и защиту поддерживали дизельные генераторы.

— Наша команда на месте сообщила, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено. Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно быстрее, пишет Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось, что российские военные снова обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на действия оккупантов.