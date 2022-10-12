Российские военные снова обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на действия оккупантов.

Об этом сообщает « Энергоатом ».

Сегодня в 08:59 в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области. Поэтому аварийно отключилась линия связи 750 кВ.

Таким образом, Запорожская АЭС вновь обесточена. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

«Энергоатом» направил на ЗАЭС партию дизеля, однако оккупанты не пропускают колонну авто с горючим.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Twitter подтвердил обесточивание Запорожской АЭС.

«Наша команда на Запорожской атомной электростанции сообщила мне сегодня утром, что станция второй раз за пять дней потеряла все внешнее питание», - отметил он.

Он добавил, что пока генераторы снабжают электроэнергией АЭС.

Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в «холодном состоянии». Кроме того, представители ВС РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции, заставляя их подписывать контракты с «Росатомом».