Российские захватчики продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в холодном состоянии. Кроме того, представители ВС РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции, заставляя их подписывать контракты с «Росатомом».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

— Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в «холодном состоянии». В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ «Днепровская». Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗАТЕС. Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но СРП 150/330 кВ остается без напряжения, — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что представители СР РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции.

Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые «фильтрационные мероприятия». От работников требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с «росатомом».

Напомним, ночью 8 октября из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская.