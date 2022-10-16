Британская полиция предъявила обвинение в уголовном преступлении двум активисткам после того, как они облили супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.

Об этом сообщает Reuters.

15 октября активистки климатической группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

В Национальной галерее Лондона заявили, что инцидент нанес незначительные повреждения раме, но сама картина не пострадала, впоследствии ее снова показали.

Полиция сообщила, что две женщины в возрасте 21 и 20 лет предстанут перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в «преступном повреждении рамы картины Ван Гога «Подсолнечники».

Кроме того, еще один активист также предстанет перед судом по обвинению в повреждении вывески у штаб-квартиры полиции Нового Скотланд-Ярда в центре Лондона.

Стоит отметить, что одна из активисток Фиби Пламмер во время инцидента заявила: «Стоит ли искусство больше, чем жизнь? Больше еды? Больше, чем справедливость? Кризис стоимости жизни вызван ископаемым топливом – повседневная жизнь стала недоступной для миллионов голодных семей – они не могут позволить себе даже разогреть банку супа».

Также она добавила, что урожайность в мире снижается, а люди погибают из-за климатических изменений в мире – муссоны, лесные пожары, засухи.