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Британская полиция предъявила обвинение в уголовном преступлении двум активисткам после того, как они облили супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.
Об этом сообщает Reuters.
15 октября активистки климатической группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».
В Национальной галерее Лондона заявили, что инцидент нанес незначительные повреждения раме, но сама картина не пострадала, впоследствии ее снова показали.
Полиция сообщила, что две женщины в возрасте 21 и 20 лет предстанут перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в «преступном повреждении рамы картины Ван Гога «Подсолнечники».
Кроме того, еще один активист также предстанет перед судом по обвинению в повреждении вывески у штаб-квартиры полиции Нового Скотланд-Ярда в центре Лондона.
Стоит отметить, что одна из активисток Фиби Пламмер во время инцидента заявила: «Стоит ли искусство больше, чем жизнь? Больше еды? Больше, чем справедливость? Кризис стоимости жизни вызван ископаемым топливом – повседневная жизнь стала недоступной для миллионов голодных семей – они не могут позволить себе даже разогреть банку супа».
Также она добавила, что урожайность в мире снижается, а люди погибают из-за климатических изменений в мире – муссоны, лесные пожары, засухи.
Британская полиция предъявила обвинение в уголовном преступлении двум активисткам после того, как они облили супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.
Об этом сообщает Reuters.
15 октября активистки климатической группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».
В Национальной галерее Лондона заявили, что инцидент нанес незначительные повреждения раме, но сама картина не пострадала, впоследствии ее снова показали.
Полиция сообщила, что две женщины в возрасте 21 и 20 лет предстанут перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в «преступном повреждении рамы картины Ван Гога «Подсолнечники».
Кроме того, еще один активист также предстанет перед судом по обвинению в повреждении вывески у штаб-квартиры полиции Нового Скотланд-Ярда в центре Лондона.
Стоит отметить, что одна из активисток Фиби Пламмер во время инцидента заявила: «Стоит ли искусство больше, чем жизнь? Больше еды? Больше, чем справедливость? Кризис стоимости жизни вызван ископаемым топливом – повседневная жизнь стала недоступной для миллионов голодных семей – они не могут позволить себе даже разогреть банку супа».
Также она добавила, что урожайность в мире снижается, а люди погибают из-за климатических изменений в мире – муссоны, лесные пожары, засухи.