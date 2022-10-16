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В тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся, в частности, политические заключенные, 15 октября вспыхнул пожар. Свидетели также сообщили о стрельбе.
Об этом пишет Reuters.
В суде заявили, что «после потасовки между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и кражи» загорелась тюремная мастерская. Пожарная служба Тегерана расследует причину инцидента.
Свидетели рассказали Reuters, что дороги, ведущие в тюрьму Эвин, закрыты для движения. Семьи заключенных собрались перед главным входом, люди скандируют «Смерть Хаменеи!» из окон близлежащих домов.
Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила руководство тюрьмы Эвин в угрозах пытками и бессрочным заключением, а также в отказе оказывать медицинскую помощь задержанным.
— В сегодняшней стычке между заключенными не был привлечен ни один [политический] заключенный, и в основном камера для таких заключенных отдельна и далека от камер для воров и осужденных за финансовые преступления, — рассказал анонимный чиновник информационному агентству Tasnim.
#BREAKING Есть reports and videos of fire на Tehran's notorious Evin Prison. Police Special Units должны быть reportedly deployed, и резиденции sirens и gunshots являются страницы в видео. pic.twitter.com/C3UayIokZF— Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022
Напомним, в Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновения . Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включились сирены. В районе столкновений подмечено много машин экстренных служб.
В тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся, в частности, политические заключенные, 15 октября вспыхнул пожар. Свидетели также сообщили о стрельбе.
Об этом пишет Reuters.
В суде заявили, что «после потасовки между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и кражи» загорелась тюремная мастерская. Пожарная служба Тегерана расследует причину инцидента.
Свидетели рассказали Reuters, что дороги, ведущие в тюрьму Эвин, закрыты для движения. Семьи заключенных собрались перед главным входом, люди скандируют «Смерть Хаменеи!» из окон близлежащих домов.
Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила руководство тюрьмы Эвин в угрозах пытками и бессрочным заключением, а также в отказе оказывать медицинскую помощь задержанным.
— В сегодняшней стычке между заключенными не был привлечен ни один [политический] заключенный, и в основном камера для таких заключенных отдельна и далека от камер для воров и осужденных за финансовые преступления, — рассказал анонимный чиновник информационному агентству Tasnim.
#BREAKING Есть reports and videos of fire на Tehran's notorious Evin Prison. Police Special Units должны быть reportedly deployed, и резиденции sirens и gunshots являются страницы в видео. pic.twitter.com/C3UayIokZF— Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022
Напомним, в Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновения . Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включились сирены. В районе столкновений подмечено много машин экстренных служб.