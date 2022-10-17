Жительница Снегиревки Инна Буртова встретила войну в российском Санкт-Петербурге. Там среди культурной столицы России решилась на монопикет с антивоенным плакатом. Чудом избежала арест, после чего транзитом через три прибалтийские столицы приехала в Николаев.

Свою историю Инна Буртова рассказала корреспондентам Суспільного.

Родилась Инна в Херсоне. Но около 30 лет прожила в Санкт-Петербурге.

— Муж у меня инвалид. Ему посоветовали теплый климат. Из Питера я ему предложила: «Поехали в Снегурочку». Он говорит: «Поехали». Вот так в 2013 году и переехали... К сожалению, вскоре мужчина умер, – рассказала Инна Буртова.

В Снегиревке женщина работала в детской художественной школе. Преподавала скульптуру. В феврале 2022 года на неделю поехала в Санкт-Петербург уладить личные вопросы.

— 23 вечера мы еще гуляли со знакомой. Она говорит: А что такое? Салюта нет. 23 февраля. Праздник вроде бы». Ну, мы утром узнали о беде, – вспомнила Инна Буртова.

Российская подруга пыталась утешить, сказала Инна Буртова, так, как их «обучал телевизор».

— Она мне говорит: «Не бойся, не бойся. Будут бить только по военным объектам». Я говорю: «Ты посмотри. Это военный объект? Многоэтажка в Киеве». Один из первых кадров этой войны, – вспомнила Инна Буртова.

Как рассказала женщина, чтобы не сидеть сложа руки и побороть свои переживания и волнения, решила выйти на протест. В общем, простояла до двадцати минут.

— Меня на телефон сняла женщина. Она там какие-то брошюры раздавала. Я ей сказала: «Спасибо». Ну и думаю: «Еще постою. Я еще постою». И здесь подходят два полицейских. Забирают меня в отделение, ведут и улыбаются: «Ну, лет семь тебе обеспечено», – рассказывает Инна Буртова.

Теперь уже с улыбкой она вспоминает те минуты: «Еще не отняли у меня ни паспорт, ни телефон, ничего. И заводят двух бомжей пьяных. И они затеяли склоку. И все эти полицейские их сняли, крики, шум. И я смотрю, обо мне забыли. И я задним ходом в дверь. А там у входа тоже полицейский. Я так ему улыбнулась и пошла потихоньку. За угол зашла, а потом как ломанула».

Путь домой оказался длинным. В Николаев женщина вернулась в марте: «Сначала через Эстонию добралась, потом из Таллинна в Ригу, из Риги взяла билеты и приехала в Вильнюс. Из Вильнюса приехала во Львов. Из Львова доехала в Одессу. В Одессе мне опять повезло. У вокзала стоял микроавтобус с «Красным Крестом». Говорю: «А вы в Николаев не едете?». Он говорит «Только что оттуда, и снова возвращаюсь».

По словам женщины, она трое суток прожила в бомбоубежище у «Красного Креста». Затем «Красный Крест» направил ее в убежище в территориальном центре, где она проживает и сейчас.

Несмотря на все проблемы Инна Буртова хочет воплотить две мечты: «Хочу, чтобы был детский театр муртадов в Снегиревке. А второе – сделать детскую площадку. Таков детский городок. Сказочный городок».

Напомним, боец Теробороны из Снигиревки Максим Сокол получил тяжелое ранение во время обороны 1 марта Снигиревки Николаевской области от российских оккупантов. Город находится в оккупации с 19 марта.