Через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженными силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на тактическом уровне обостряется нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

Расказы очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года однополчанин расстрелял 11 российских солдат вблизи Белгорода после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из этнических меньшинств.

— Плохое командование низшего звена, вероятно, усиливает низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских войск, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным британской развязки, четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших силами вторжения в феврале 2022 года, уволены. Их замена мало что сделала для улучшения боевых характеристик России.

— Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что согласно российской доктрине разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба, — отмечают в сообщении.

Ранее сообщалось, что до конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танки-мостоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.