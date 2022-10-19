Российский вице-премьер, «куратор» оккупированного Крыма Марат Хуснуллин, заявил, что в настоящее время по Керченскому мосту уже могут проезжать грузовики до 40 тонн.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на российские СМИ.

Хуснуллин также отметил, что два разрушенных пролета моста планируют демонтировать до конца декабря 2022 года.

Накануне на Керченском мосту было открыто движение автобусов. РосСМИ сообщали об огромных очередях при въезде на поврежденный транспортный переход.

Также сообщалось, что российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания «Нижнеангарсктрансстрой».