Сегодня, 19 октября, в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 6 судов из 86,7 тысячами тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска – ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта «Южный» – балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,9 миллиона тонн продовольствия.

Всего из украинских портов вышли 360 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Сообщалось, что 123 млн человек, или 12% населения стран Африки к югу от Сахары, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Причинами стали эффекты войны России против Украины, а также усугубление беспорядков и засухи в некоторых частях континента.

Также в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заверили, что дефицита продовольствия в стране не будет. В ноябре украинцы смогут увидеть стабилизацию продовольственных цен.