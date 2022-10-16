В Министерстве аграрной политики и продовольствия заверили, что дефицита продовольствия в стране не будет. В ноябре украинцы смогут увидеть стабилизацию продовольственных цен.

Об этом заявил заместитель главы Минагро Маркиян Дмитрасевич.

По его словам, внутренняя продовольственная безопасность Украины полностью обеспечена: будет достаточно подсолнечного масла, сахара и яиц. Оснований для существенного удорожания этих продуктов нет. На процессы ценообразования продуктов влияет прежде всего общая инфляция, стоимость энергоносителей и логистики.

Так, аграрии уже собрали 2,6 млн. тонн семян подсолнечника, прогноз сбора на этот год — 9,5 млн. тонн. Это меньше, чем за предыдущий год, когда собрали рекордные 16,3 млн тонн подсолнечника, но для внутренних нужд этого предостаточно.

Дмитрасевич заверил: если не говорить об общей инфляции и удорожании логистики, роста цены на масло не должно быть.

Цена на сахар также должна оставаться стабильной. Аграрии посеяли 180 тысяч га сахарной свеклы, из собранной в этом году свеклы должно получиться 1 млн тонн сахара.

В ближайшее время должны выровняться цены на яйца. Дмитрасевич пояснил, что они подорожали из-за уничтожения птицефабрик (в частности в Чернобаевке и в Донецкой и Луганской областях), недостатка несущихся кур и сокращения производства яиц.

Напомним, что продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре на территории Николаевской области подорожали на 2,1%. Больше всего выросли в цене яйца – на 32,9% .