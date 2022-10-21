Евросоюз активизирует подготовку к новой волне беженцев из Украины, которую могут спровоцировать удары по украинской энергосистеме.

Об этом сообщает Financial Times.

В ЕС растут опасения, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины заставит многих украинцев покинуть страну из-за отключения света и тепла.

О том, что Россия пытается спровоцировать волну переселения, сказал украинский президент на саммите в четверг.

— Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны, — отметил Владимир Зеленский.

В ответ на российские атаки и возможную эскалацию на восточной границе блока Европейская комиссия обновляет свои чрезвычайные миграционные меры, заявил представитель ЕС.

К потенциальному наплыву беженцев в Еврокомиссии «относительно готовы». Лидеры ЕС по результатам саммита могут согласиться с тем, чтобы блок усилил гуманитарное реагирование в Украине для подготовки к зиме.

Напомним, что российский видеоблогер и политический аналитик Александр Невзоров заявил, что необходимо разместить на объектах энергетической инфраструктуры Украины группы попавших в плен российских солдат.